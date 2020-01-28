Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

«В окружной суд Гааги обратилась юридическая фирма. Они заявили, что намерены защищать ответчика по данному делу. Это единственное, что нам известно. Мы не знаем, будет ли этот подозреваемый участвовать в судебных слушаниях в марте», — сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что до слушаний суд не может разглашать ни названия адвокатской конторы, ни имени подозреваемого.
Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов «Бук», также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
Единственный доступный «свидетель», непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.
Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.