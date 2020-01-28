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17:44 (мск), источник: РИА Новости

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.

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«В окружной суд Гааги обратилась юридическая фирма. Они заявили, что намерены защищать ответчика по данному делу. Это единственное, что нам известно. Мы не знаем, будет ли этот подозреваемый участвовать в судебных слушаниях в марте», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что до слушаний суд не может разглашать ни названия адвокатской конторы, ни имени подозреваемого.

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Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

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Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов «Бук», также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.

Единственный доступный «свидетель», непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.

Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.

Фигурант дела MH17 Владимир Цемах о своем аресте и тюремном содержании
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