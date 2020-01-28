Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как россияне и британцы одновременно открыли АнтарктидуПринято считать, это событие завершило эпоху Великих географических открытий
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
19:11 (мск), источник: ТАСС

Что известно об убийстве депутата думы Ростовской области Алабушева

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева были найдены мертвыми в своем доме.

Источник: zsro.ru

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева были найдены мертвыми в своем доме.

Что произошло

Тела со множественными рублеными ранами обнаружили в домовладении в Зернограде, сообщил источник во властных структурах региона.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Какие рассматриваются версии

По предварительной версии, депутат и его жена были убиты в ходе ограбления.

Читайте также
Водитель убитого под Ростовом депутата рассказал, как обнаружил тело

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания по Ростовской области Вячеслав Василенко не связывает убийство коллеги с его депутатской деятельностью.

Об Алабушеве

Алабушев — депутат законодательного собрания региона (от «Единой России»), член комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он директор государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И. Г. Калиненко».

Алабушев — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, специалист в области земледелия и растениеводства, разработки и усовершенствования технологий возделывания зерновых и кормовых культур.

Награжден серебряной и золотой медалями Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие в АПК России».

 Американцы не рискнули проверять С-400, а просто перестали летать
"Путин говорил так, что эти лидеры неловко и беспомощно извивались бы на своих креслах, если бы присутствовали"
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
ГПП прибавит к государственным пенсионным выплатам до 30 тысяч
Патриарх рассказал, как увеличить население на 10 млн за 10 лет
Названа зарплата Кокорина в «Зените»
Учительница наглядно показала силу якутского мороза
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
Эксперты назвали важные изменения в Конституции
Здоровье
В мозге мужчины 10 лет жил свиной цепень Из-за этого американец страдал от сильнейших головных болей и рвоты.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Авто
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем Ранее в Думе предложили наказывать водителей за съемку видео, теперь депутаты думают над запретом других гаджетов
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Путин рассказал о возможной мировой катастрофе
Названа болезнь, убившая протоиерея Всеволода Чаплина
Что будет с пенсией работающего пенсионера при увольнении
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Дети
Психолог рассказала, как быстро успокоиться в любой ситуации Простые приемы, которые помогут снизить накал эмоций
Леди
Наталья Подольская катается на лыжах в ярком костюме Певица похвасталась экипировкой.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь