19:11 (мск), источник: ТАСС
Что известно об убийстве депутата думы Ростовской области Алабушева
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева были найдены мертвыми в своем доме.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева были найдены мертвыми в своем доме.
Тела со множественными рублеными ранами обнаружили в домовладении в Зернограде, сообщил источник во властных структурах региона.
По предварительной версии, депутат и его жена были убиты в ходе ограбления.
Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания по Ростовской области Вячеслав Василенко не связывает убийство коллеги с его депутатской деятельностью.
Алабушев — депутат законодательного собрания региона (от «Единой России»), член комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он директор государственного научного учреждения «Всероссийский
Награжден серебряной и золотой медалями Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие в АПК России».