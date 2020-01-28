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23:30 (мск), источник: ТАСС

В Германии выявлены еще три случая заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в германской федеральной земле Бавария. Об этом сообщило во вторник региональное министерство здравоохранения.

Источник: AFP 2020

«Министерство здравоохранения Баварии было проинформировано о том, что еще три человека инфицированы новым коронавирусом», — отмечается в сообщении. Все трое работают в одной компании — Webasto.

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Ранее пневмонией, вызванной 2019-nCoV, заболел один сотрудник этой фирмы, который заразился от гражданки Китая, посещавшей Webasto в районе Штарнберг (Бавария) курсы повышения квалификации.

Сейчас все заболевшие находятся под наблюдением в одной из клиник Мюнхена и изолированы от других пациентов. Медики проверяют примерно 40 человек, которые могли иметь контакт с первым инфицированным.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся в КНР превысило 4,6 тыс. человек, умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

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