Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя

По его данным, председатель наблюдательного совета округа Сан-Бернардино Курт Хэгмен заявил, что группу американских граждан, ранее побывавших в Ухане, разместят в ангаре в Международном аэропорту Онтэрио. Для этого власти расставляют в помещении кровати, а также оснащают его зарядными устройствами для телефонов и телевизорами.
«Они будут изолированы сразу после того, как покинут самолет. Они не попадут в общественные места в аэропорту», — заявил Хэгмен, отметив, что прибывших обследуют специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.