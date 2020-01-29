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12:04 (мск), источник: ТАСС

Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/ — Зампредседателя штаба стала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Утвержденный состав штаба опубликован на сайте правительства в среду.

«Голикова Т. А. — заместитель председателя правительства Российской Федерации — председатель штаба», — говорится в сообщении кабмина.

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Зампредседателя штаба стала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также в состав вошли заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора СВР РФ Андрей Моряков, глава Минздрава Михаил Мурашко, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Кроме того, премьер поручил Роспотребнадзору продолжить работу на пунктах пропуска через госграницу по предупреждению завоза в страну новой коронавирусной инфекции.

Такое поручение ведомству и другим заинтересованным федеральным органам исполнительной власти было дано на прошедшем 27 января совещании у главы правительства.

«Продолжить проводимую с 1 января 2020 году работу по реагированию на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и внутри страны в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в перечне поручений. Также необходимо будет до 29 января подготовить и представить в кабмин проект национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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