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10:31 (мск), источник: Известия

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в ОАЭ

Первый случай заболевания новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в среду, 29 января, сообщает эмиратское агентство WAM со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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«Министерство здравоохранения и профилактики объявило о регистрации первого случая заражения новым коронавирусом в ОАЭ членов семьи, прибывающих из китайского города Ухань», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что состояние инфицированных стабильное, они находятся под медицинским наблюдением.
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Кроме того, в министерстве подчеркнули, что были приняты все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями медиков, а также условиями и стандартами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.

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