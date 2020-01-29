11:19 (мск), источник: Известия
«Уральские авиалинии» ограничили маршруты в Европу из-за коронавируса
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в ряд европейских стран
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания “Уральские авиалинии” вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации», — сообщили в авиакомпании.
Отмена рейсов затронет направления Екатеринбург — Мюнхен, Екатеринбург — Париж, Екатеринбург — Рим, именно на них, по словам собеседника агентства, присутствует большое число туристов из КНР.
Ранее в этот же день информацию о том, что США планирует приостановить авиасообщение с Китаем
Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.
Сейчас случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.
По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.