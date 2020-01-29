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11:19 (мск), источник: Известия

«Уральские авиалинии» ограничили маршруты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в ряд европейских стран из-за распространения коронавируса. Об ТАСС рассказали в пресс-службе перевозчика в среду, 29 января.

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«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания “Уральские авиалинии” вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации», — сообщили в авиакомпании.

Отмена рейсов затронет направления Екатеринбург — Мюнхен, Екатеринбург — Париж, Екатеринбург — Рим, именно на них, по словам собеседника агентства, присутствует большое число туристов из КНР.

Пассажирам, которые уже купили билеты, компания предложит альтернативные варианты перелетов со стыковками в Праге и в Москве.
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Ранее в этот же день информацию о том, что США планирует приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса, опровергли в Белом доме. Тогда же генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания ограничила поездки сотрудников в КНР.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Сейчас случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.

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Источник:©Аргументы и факты
Город субпровинциального значения Ухань
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