Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Атомные часы, отпечатки пальцев и 3D-очки для каракатицы В США разрабатывают технологию, с помощью которой отпечатками пальцев можно будет оплачивать счета
Фоторепортажи
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
27Как жили студенты в советские годы
11:57 (мск), источник: РИА Новости

Элистинский суд подтвердил отмену решения о розыске Батуриной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Элистинский городской суд отменил решение мирового суда об объявлении в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной, сообщил РИА Новости представитель суда.

Источник: РИА "Новости"

В конце декабря мировой суд Элисты вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и обязательстве о явке в рамках дела о клевете. Как сообщал агентству адвокат Дмитрий Савочкин, человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд. Решение было обжаловано. Во вторник инициатор уголовного дела Эренцен Манжеев заявил, что суд отменил постановление о розыске Батуриной.

«Элистинский городской суд жалобу удовлетворил — отменил решение о розыске», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материалы направлены в мировой суд, который должен будет возобновить производство по делу.

Подробности дела о клевете в суде не уточнили. Производство по нему было приостановлено до розыска обвиняемой.

Читайте также
 Американский грипп-убийца страшнее китайского
Украина — союзник, с которым никаких противников не надо
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Чемпионке мира стыдно за выступление под нейтральным флагом
Россияне назвали мотивирующую их прибавку к зарплате
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Легенда об огромных залежах золота обернулась потерей миллиардов
Минтруд пояснил снижение размера прожиточного минимума
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Здоровье
В мозге мужчины 10 лет жил свиной цепень Из-за этого американец страдал от сильнейших головных болей и рвоты.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Авто
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем Ранее в Думе предложили наказывать водителей за съемку видео, теперь депутаты думают над запретом других гаджетов
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Почему Сталин ненавидел Людмилу Целиковскую
Глава ПФР объяснил порядок индексации работающим пенсионерам
Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Gnezdo.ru
Что пророчил Мессинг для России в 2020 году
Пенсии меняются кардинально: сюрприз с 1 января
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Самолет разбился в Казахстане: много погибших
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Бесплатные концерты в Москве
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь