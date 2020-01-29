10:06 (мск), источник: ТАСС
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Они находятся на допросе в СК.
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пять бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы задержаны по делу журналиста
«Пять бывших сотрудников полиции задержаны по данному уголовному делу, они находятся на допросе в Следственном комитете РФ», — сказала собеседник агентства. В СК подтвердили, что они находятся на допросе.
В задержании Ивана Голунова участвовали бывшие сотрудники полиции Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Андрей Щиров.
«Правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова. Хочу подчеркнуть, наши требования — справедливое расследование и суд», — сказал он ТАСС.
Сам Голунов выразил надежду на то, что судебное разбирательство в отношении бывших полицейских, задержанных по делу о злоупотреблении полномочиями при его задержании, будет справедливым.