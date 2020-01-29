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10:06 (мск), источник: ТАСС

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

Они находятся на допросе в СК.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пять бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы задержаны по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

«Пять бывших сотрудников полиции задержаны по данному уголовному делу, они находятся на допросе в Следственном комитете РФ», — сказала собеседник агентства. В СК подтвердили, что они находятся на допросе.

В задержании Ивана Голунова участвовали бывшие сотрудники полиции Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Андрей Щиров.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин в свою очередь не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании бывших сотрудников полиции.

«Правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова. Хочу подчеркнуть, наши требования — справедливое расследование и суд», — сказал он ТАСС.

Сам Голунов выразил надежду на то, что судебное разбирательство в отношении бывших полицейских, задержанных по делу о злоупотреблении полномочиями при его задержании, будет справедливым.

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