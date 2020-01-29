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13:02 (мск), источник: Секрет Фирмы

Полковник-миллиардер Захарченко захотел вернуть имущество на 9 млрд рублей

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко и его родственники подали заявления в суд с просьбой пересмотреть решение о конфискации имущества на 9 млрд рублей, сообщила «Ведомостям» адвокат истцов Валерия Туникова.

Источник: Агентство «Москва»

Заявители указывают, что Захарченко осудили за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды. По делу о получении взятки размером $800 000 экс-полковника оправдали. Спорное имущество было прописано в материалах именно этого уголовного дела.

В заявлении указано, что конфискация имущества людей, приговор в отношении которых не вступил в силу, «неправомерна и преждевременна».

Какое именно имущество требует вернуть семья Захарченко, не уточняется. Рассмотрение исков назначено на 19 февраля.

Бывшего замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. В 2019 году экс-полицейского приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

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В декабре 2017 года Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества самого Захарченко, его семьи и друзей на 9 млрд рублей.

В эту сумму входили деньги на 8 млрд рублей, 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля и золотой слиток.

Захарченко не смог объяснить происхождение денег. Он утверждал, что ему принадлежит только 93 000 рублей, остальное — деньги родственников и знакомых.

Анатолий Круглов

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