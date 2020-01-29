Полковник-миллиардер Захарченко захотел вернуть имущество на 9 млрд рублей

Заявители указывают, что Захарченко осудили за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды. По делу о получении взятки размером $800 000 экс-полковника оправдали. Спорное имущество было прописано в материалах именно этого уголовного дела.
В заявлении указано, что конфискация имущества людей, приговор в отношении которых не вступил в силу, «неправомерна и преждевременна».
Какое именно имущество требует вернуть семья Захарченко, не уточняется. Рассмотрение исков назначено на 19 февраля.
Бывшего замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. В 2019 году экс-полицейского приговорили к 12,5 годам лишения свободы.
В декабре 2017 года Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества самого Захарченко, его семьи и друзей на 9 млрд рублей.
В эту сумму входили деньги на 8 млрд рублей, 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля и золотой слиток.
Захарченко не смог объяснить происхождение денег. Он утверждал, что ему принадлежит только 93 000 рублей, остальное — деньги родственников и знакомых.