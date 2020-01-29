13:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Иван Голунов пострадал от шестерых
Выросло число фигурантов дела о подбросе наркотиков журналисту.
Как стало известно «Ъ», по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова проходят не пять, а шесть бывших сотрудников УМВД по Западному округу Москвы. Кроме того, в материалах идет речь о неких неустановленных лицах, в интересах которых могли действовать стражи порядка, нашедшие подброшенные наркотики в рюкзаке и квартире Голунова.
В операции по задержанию бывших полицейских принимали участие десятки сотрудников ФСБ, главного управления собственной безопасности МВД и его столичного подразделения, а также следственного комитета. Санкции на обыски квартир подозреваемых были заранее получены в Басманном райсуде. По данным «Ъ», в рамках расследования уголовного дела, возбужденного изначально по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), в Москве были задержаны бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу Андрей Щиров, а также его
Таким образом, по словам источника «Ъ», пока в центральном здании СКР в Техническом переулке допрашивают четверых подозреваемых, к которым к вечеру присоединятся еще двое.
В
Задержанных, по данным «Ъ», могут обвинить не только в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, но и в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ), которые нашли в рюкзаке и дома у репортера, а также в фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) по делу Ивана Голунова.
Помимо подозреваемых полицейских, которые были уволены вместе с начальником УМВД по ЗАО Андреем Пучковым и руководителем управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрием Девяткиным еще в прошлом году, в деле фигурируют неустановленные следствием лица. На них участники расследования рассчитывают выйти в том числе с помощью бывших борцов с наркобизнесом. Ранее они отказывались от дачи показаний, но после арестов, полагает источник «Ъ», картина может измениться.
По информации источника «Ъ», в уголовном деле полицейских пока не конкретизируется, кто из них и с какой целью подбросил наркотики вначале в рюкзак, а затем и в квартиру журналиста «Медузы».
Сам Голунов связывает это со своими публикациями, в частности, о похоронном бизнесе.
Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня прошлого года, обвинив в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). После масштабной компании в поддержку журналиста 11 июня его уголовное преследование было прекращено, а само уголовное дело передано из полиции в СКР. Только в этом году в комитете возбудили дело в отношении полицейских, проводивших операцию, по которому Голунов две недели назад был признан потерпевшим.
Николай Сергеев