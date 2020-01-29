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13:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Иван Голунов пострадал от шестерых

Выросло число фигурантов дела о подбросе наркотиков журналисту.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова проходят не пять, а шесть бывших сотрудников УМВД по Западному округу Москвы. Кроме того, в материалах идет речь о неких неустановленных лицах, в интересах которых могли действовать стражи порядка, нашедшие подброшенные наркотики в рюкзаке и квартире Голунова.

В операции по задержанию бывших полицейских принимали участие десятки сотрудников ФСБ, главного управления собственной безопасности МВД и его столичного подразделения, а также следственного комитета. Санкции на обыски квартир подозреваемых были заранее получены в Басманном райсуде. По данным «Ъ», в рамках расследования уголовного дела, возбужденного изначально по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), в Москве были задержаны бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу Андрей Щиров, а также его экс-подчиненные Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. Еще двух бывших борцов с наркобизнесом задержали в других городах. Максима Уметбаева должны доставить в столицу из Ростова-на-Дону, а еще одного их коллегу, заместителя Щирова Игоря Ляховца — из Сочи.

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Таким образом, по словам источника «Ъ», пока в центральном здании СКР в Техническом переулке допрашивают четверых подозреваемых, к которым к вечеру присоединятся еще двое.

В четверг-пятницу следствие планирует выйти в Басманный суд с ходатайствами об арестах фигурантов громкого дела.

Задержанных, по данным «Ъ», могут обвинить не только в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, но и в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ), которые нашли в рюкзаке и дома у репортера, а также в фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) по делу Ивана Голунова.

Кроме того, проверяется информация, что бывшие сотрудники УМВД по ЗАО фальсифицировали еще нескольких уголовных дел, которые, правда, не вызвали столь большой общественный резонанс.
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Помимо подозреваемых полицейских, которые были уволены вместе с начальником УМВД по ЗАО Андреем Пучковым и руководителем управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрием Девяткиным еще в прошлом году, в деле фигурируют неустановленные следствием лица. На них участники расследования рассчитывают выйти в том числе с помощью бывших борцов с наркобизнесом. Ранее они отказывались от дачи показаний, но после арестов, полагает источник «Ъ», картина может измениться.

По информации источника «Ъ», в уголовном деле полицейских пока не конкретизируется, кто из них и с какой целью подбросил наркотики вначале в рюкзак, а затем и в квартиру журналиста «Медузы».

Сам Голунов связывает это со своими публикациями, в частности, о похоронном бизнесе.

Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня прошлого года, обвинив в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). После масштабной компании в поддержку журналиста 11 июня его уголовное преследование было прекращено, а само уголовное дело передано из полиции в СКР. Только в этом году в комитете возбудили дело в отношении полицейских, проводивших операцию, по которому Голунов две недели назад был признан потерпевшим.

Николай Сергеев

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