СК заявил о незаконном приобретении наркотиков полицейскими из дела Голунова

Задержанным может быть предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, не исключил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Речь идет о статье 301 (Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), 303 (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) и 228 (Незаконное приобретение и хранение наркотиков).
Ранее в среду СК сообщил, что задержал в рамках дела Голунова пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве. Среди них бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец, а также Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев.
Полицейские задержали Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Полицейские нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста, сообщало тогда МВД. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней обвинения с него были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления. В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что против пятерых сотрудников полиции было заведено уголовное дело из-за задержания Голунова.