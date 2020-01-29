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15:07 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал ситуацию с распространением нового коронавируса

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о мерах по предупреждению распространения нового коронавируса в России поставил задачу минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной этим вирусом, власти должны сделать все для предупреждения, чтобы все были к этому готовы.

Источник: РИА Новости

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал Путин.

«Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», — подчеркнул он.

Говоря об эпидемии, возникшей в Китае из-за этого вируса, Путин отметил, что уже зафиксировано много случаев летальных исходов. Он напомнил, что российское правительство уже выработало ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в России.

На встрече, в которой приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, российский лидер попросил доложить о том, как складывается ситуация с противодействием этому вирусу в России.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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