21:37 (мск), источник: ТАСС
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января
Исключение будет сделано только для поездов между Москвой и Пекином.
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией, кроме поездов Москва — Пекин и Пекин — Москва, с 00:00 мск 31 января будет приостановлено
«С четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин и Пекин — Москва», — сказала она.
Кроме того, российским вузам предложат продлить каникулы до 1 марта для студентов из Китая, которые уезжали на время новогодних каникул.
«Мы предложим нашим высшим учебным заведениям довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах, и которые уехали на новогодние праздники в КНР, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», — сообщила Голикова.
Она также сообщила, что пять регионов России на Дальнем Востоке продлят режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем, чтобы не допустить риск распространения коронавируса.
«Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах ДФО: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края», — сказала она.