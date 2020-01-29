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21:37 (мск), источник: ТАСС

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

Исключение будет сделано только для поездов между Москвой и Пекином.

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией, кроме поездов Москва — Пекин и Пекин — Москва, с 00:00 мск 31 января будет приостановлено из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в среду.

«С четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин и Пекин — Москва», — сказала она.

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Кроме того, российским вузам предложат продлить каникулы до 1 марта для студентов из Китая, которые уезжали на время новогодних каникул.

«Мы предложим нашим высшим учебным заведениям довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах, и которые уехали на новогодние праздники в КНР, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», — сообщила Голикова.

Она также сообщила, что пять регионов России на Дальнем Востоке продлят режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем, чтобы не допустить риск распространения коронавируса.

«Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах ДФО: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края», — сказала она.

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