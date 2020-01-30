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06:49 (мск), источник: РИА Новости

В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом

ПЕКИН, 30 янв — РИА Новости. Власти провинции Хубэй намерены привлекать к уголовной ответственности носителей нового типа коронавируса, отказывающихся от карантина, а также плюющих в других людей с целью их заразить, заявило управление общественной безопасности региона.

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Управление опубликовало уведомление о намерении жестко бороться с преступлениями, связанными с порядком в области здравоохранения, и халатностью. Согласно уведомлению, носители нового коронавируса, которые плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус, ставя под угрозу безопасность других, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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Также наказывать будут лиц, у которых выявлено заражение или подозрение на заражение, но они отказываются от карантина или лечения.

Серьезно будет наказываться преднамеренное причинение вреда медицинскому персоналу, нападение на медперсонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.

Помимо этого, власти запрещают приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры), развешивать баннеры, загораживать вход в больницы — все эти действия будут рассматриваться как преступления, если повлекут за собой тяжкие последствия.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

Новый коронавирус выявлен во всех регионах Китая. По последним данным, количество зараженных составляет 7 711 человек, 170 человек погибли.

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