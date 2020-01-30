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09:26 (мск), источник: РИА Новости

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину

ВОРОНЕЖ, 29 янв — РИА Новости. Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.

«Вечером 29 января 2020 года зарегистрирован случай ОРВИ у жителя Тулы, отдыхавшего на острове Хайнань Китайской Народной Республики. Больной госпитализирован в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование», — говорится в сообщении.

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По месту жительства больного санврачи проведут комплекс противоэпидемических мероприятий.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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