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09:29 (мск), источник: РИА Новости

Нааму Иссахар освободили из колонии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссасхар освобождена из колонии, сообщает в четверг ФСИН России.

«В связи с указом президента Российской Федерации от 29 января № 67 о помиловании, Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения», — говорится в релизе.

Израильтянка была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив.

В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша — наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла.

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Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину, заявила ранее омбудсмен Подмосковья.

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