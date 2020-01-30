09:29 (мск), источник: РИА Новости
Нааму Иссахар освободили из колонии
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссасхар освобождена из колонии, сообщает в четверг ФСИН России.
«В связи с указом президента Российской Федерации от 29 января № 67 о помиловании, Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения», — говорится в релизе.
Израильтянка была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в
В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша — наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла.
Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину, заявила ранее омбудсмен Подмосковья.