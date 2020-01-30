09:50 (мск), источник: Известия
Власти Китая выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны
В Тибетском автономном районе Китая зафиксировали первый подтвержденный случай заражения новым типом коронавируса.
Таким образом в КНР не осталось не зараженных новым вирусом провинций. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Национального комитета по здравоохранению Китая.
На данный момент число погибших от коронавируса достигло 170 человек, число зарегистрированных случаев — 7711, из которых 31 человек находится в тяжелом состоянии. В общей сложности, 170 человек были вылечены и выписаны из больниц.
В специальных административных районах — Гонконге, Макао и провинции Тайвань — зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса — 2019-nCoV. В КНР предполагают, что эпидемия пойдет на спад к февралю.
Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Рейсы из Уханя в Москву отменены, усилен контроль прибывающих из других регионов.
Минздрав подготовил методические рекомендации по лечению заболевания.