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15:19 (мск), источник: РИА Новости

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Источник: РИА Новости

Ранее сотрудники аппарата Кузнецовой в ходе рабочей поездки в Хабаровский край посетили социальные учреждения, в которых неоднократно находились эти мальчики, а также побеседовали с родственниками детей.

«В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке», — сказала Кузнецова на рабочей встрече.

Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

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