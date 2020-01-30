14:49 (мск), источник: РИА Новости
СМИ: вандалы осквернили памятник «Алеша» в болгарском Пловдиве
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вандалы облили красной краской памятник советскому
Злоумышленники написали на основании монумента большими красными буквами «Мы не забыли» и «Не простим». Радио отмечает, что памятник пострадал от нападок вандалов во второй раз за последние 15 дней.
В местной администрации сообщили, что специалисты начали очищать памятник от краски. В районе памятника на холме Бунарджик в ближайшие месяцы установят камеры видеонаблюдения.
Памятник советскому