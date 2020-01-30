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14:52 (мск), источник: РИА Новости

В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывшего генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал «Мтавари архи».

Источник: Reuters

Гварамия выступал адвокатом совладельца «Мтавари архи» Георгия Руруа, которого обвиняют в незаконном хранении оружия.

По информации телеканала, полиции удалось задержать напавшего. Его и еще трех человек опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Гварамия, возглавлявший оппозиционный «Рустави 2», был уволен в июле прошлого года после того, как телеканал сменил владельцев.

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В августе он сообщил, что основал новую телекомпанию «Мтавари архи». Позже Генпрокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба «Рустави 2» на сумму более двух миллионов долларов. Суд назначил для Гварамии залог в размере более 13 тысяч долларов.

В декабре Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.

Выходка в эфире

В июле 2019-го телеведущий «Рустави 2» Георгий Габуния начал эфир авторской программы с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина. Поступок Габунии осудили представители грузинских властей и зрители. Сотни жителей столицы Грузии пришли к зданию компании с требованием уволить журналиста и гендиректора канала. Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поступок ведущего.

Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, опасаясь, что из-за выступления журналиста под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В свою очередь, Гварамия в грубой форме заявил, что ему безразлично, будут ли поступать на российский рынок грузинские вина и минеральные воды, добавив, что хотел бы мочиться (он употребил грубый синоним этого слова) «во все три» («Боржоми», вино и «Набеглави». — Прим. ред.).

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