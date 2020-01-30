В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»

Гварамия выступал адвокатом совладельца «Мтавари архи» Георгия Руруа, которого обвиняют в незаконном хранении оружия.
По информации телеканала, полиции удалось задержать напавшего. Его и еще трех человек опрашивают сотрудники правоохранительных органов.
Гварамия, возглавлявший оппозиционный «Рустави 2», был уволен в июле прошлого года после того, как телеканал сменил владельцев.
В августе он сообщил, что основал новую телекомпанию «Мтавари архи». Позже Генпрокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба «Рустави 2» на сумму более двух миллионов долларов. Суд назначил для Гварамии залог в размере более 13 тысяч долларов.
В декабре Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
В июле 2019-го телеведущий «Рустави 2» Георгий Габуния начал эфир авторской программы с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина. Поступок Габунии осудили представители грузинских властей и зрители. Сотни жителей столицы Грузии пришли к зданию компании с требованием уволить журналиста и гендиректора канала. Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поступок ведущего.
Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, опасаясь, что из-за выступления журналиста под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В свою очередь, Гварамия в грубой форме заявил, что ему безразлично, будут ли поступать на российский рынок грузинские вина и минеральные воды, добавив, что хотел бы мочиться (он употребил грубый синоним этого слова) «во все три» («Боржоми», вино и «Набеглави». — Прим. ред.).