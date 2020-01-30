Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
18Юбилей Дмитрия Маликова
17:09 (мск), источник: Ведомости

Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск

Следствие попросило суд арестовать их заочно.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена и владельца O1 Group Бориса Минца и двух его сыновей, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Они объявлены в международный розыск.

Все трое обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), уточнила Морозова. При этом суть обвинений неизвестна. Суд рассмотрит ходатайство об их заочном аресте 31 января.

Новость
Бывший миллиардер Борис Минц уехал в Лондон без своей коллекции живописи

SPV-компания Минца «О1 Груп Финанс» участвовала в сделке с банком «Открытие», которая позже легла в основу уголовного дела в отношении бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича. В отношении последнего возбудили уголовное дело год назад, он проходит по той же статье, что и Минц — растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2017 г. Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group и его компании «О1 Груп Финанс» о покупке облигаций последней на 34 млрд руб. Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич распорядился приобрести бумаги по полной стоимости, говорил тогда еще зампред Следственного комитета (СКР) Игорь Краснов. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group досрочно погасила свои кредиты в «Открытии».

Все это время Данкевич — единственный фигурант уголовного дела из-за бумаг О1. Он покинул Россию, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Защита Данкевича говорила, что дело было возбуждено через год после того, как он покинул Россию, а сам банкир не скрывается от следствия, а находится на лечении.

Сделки, связанные с бумагами О1 стали также основанием для судебного разбирательства «Траста» (ему перешли права требования от присоединенного «Рост банка») и «Открытия» с семьей Минца в Лондоне и ряда арбитражных процессов в России. В июле Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и трех его сыновей на $572 млн: всего банки хотят взыскать с семьи более $700 млн.

Все пять выпусков облигаций «О1 Груп Финанс» выпустила в августе 2017 г. — накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка»: банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн). Условия облигаций О1 говорили об их нерыночном характере и низкой ликвидности, считают банки: срок погашения облигаций — 2032 г., основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по ним нет существенного обеспечения. Кредиты, на которые были обменяны облигации, наоборот, были хорошо обеспечены. Сделку со структурой Минца в  Открытии поддержал лишь один человек — Данкевич: он разрешил покупку облигаций О1, говорилось в материалах лондонского суда.

Минц не был в курсе деталей условий сделки между О1 Group, «Открытием» и «Рост банком», заявлял бизнесмен суду Лондона свою позицию, писал РБК. По версии бизнесмена, предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов вместе с сотрудниками ЦБ и временной администрации были среди тех, кто развернул против него целую кампанию, из-за личной неприязни.

В сентябре 2018 г. Минцу пришлось расстаться с ключевыми активами: О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы «Будущее». Банк продал долг концерну «Россиум» Романа Авдеева (основной собственник МКБ), а тот переуступил его кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая и стала новым основным владельцем O1 Properties и «Будущего». Бенефициары ее — бывший менеджер ГК «Регион» Павел Ващенко и Валерий Михайлов. В июле 66,59% «Будущего» у RT&I приобрела инвестиционная компания «Ленинградское адажио» мажоритарного акционера группы компаний «Регион» Сергея Сударикова.

Минц с семьей в мае 2018 г. переехал в Великобританию, писали «Ведомости».

Александра Чунова, Екатерина Литова

 ОПЕК+ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса
Коронавирус может обойтись туристической отрасли минимум в $110 млн
Захарова раскритиковала Зеленского за слова о роли СССР в войне
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Путин поручил изучить усиление ответственности за оскорбление
Дизайнер обвинил Первый канал в краже букв
Настоящее чудо: природа Австралии начала оживать после пожаров
В Конституцию предложили внести положение о семье
Найдена неожиданная опасность в Красном море
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Сколько стоит бензин в мире: большая карта Мы все привыкли жаловаться на цены на бензин. Мол, топливо у нас слишком дорогое. Однако «дорого» — понятие относительное
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Февраль принесет россиянам неприятный сюрприз
Что будет с пенсией работающего пенсионера при увольнении
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Дети
Чудо рождения: эти фото изменят ваше представление о родах Смотрите в нашей галерее самые удивительные кадры
Леди
20 действительно модных платьев от 600 до 2 тысяч рублей Мы прошлись по магазинам и выбрали самые актуальные и доступные варианты.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь