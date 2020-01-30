17:09 (мск), источник: Ведомости
Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск
Следствие попросило суд арестовать их заочно.
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена и владельца O1 Group Бориса Минца и двух его сыновей, сообщила
Все трое обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), уточнила Морозова. При этом суть обвинений неизвестна. Суд рассмотрит ходатайство об их заочном аресте 31 января.
Сделки, связанные с бумагами О1 стали также основанием для судебного разбирательства «Траста» (ему перешли права требования от присоединенного «Рост банка») и «Открытия» с семьей Минца в Лондоне и ряда арбитражных процессов в России. В июле Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и трех его сыновей на $572 млн: всего банки хотят взыскать с семьи более $700 млн.
Все пять выпусков облигаций «О1 Груп Финанс» выпустила в августе 2017 г. — накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка»: банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн). Условия облигаций О1 говорили об их нерыночном характере и низкой ликвидности, считают банки: срок погашения облигаций — 2032 г., основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по ним нет существенного обеспечения. Кредиты, на которые были обменяны облигации, наоборот, были хорошо обеспечены. Сделку со структурой Минца в Открытии поддержал лишь один человек — Данкевич: он разрешил покупку облигаций О1, говорилось в материалах лондонского суда.
Минц не был в курсе деталей условий сделки между О1 Group, «Открытием» и «Рост банком», заявлял бизнесмен суду Лондона свою позицию, писал РБК. По версии бизнесмена, предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов вместе с сотрудниками ЦБ и временной администрации были среди тех, кто развернул против него целую кампанию,
В сентябре 2018 г. Минцу пришлось расстаться с ключевыми активами: О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы «Будущее». Банк продал долг концерну «Россиум» Романа Авдеева (основной собственник МКБ), а тот переуступил его кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая и стала новым основным владельцем O1 Properties и «Будущего». Бенефициары ее — бывший менеджер ГК «Регион» Павел Ващенко и Валерий Михайлов. В июле 66,59% «Будущего» у RT&I приобрела инвестиционная компания «Ленинградское адажио» мажоритарного акционера группы компаний «Регион» Сергея Сударикова.
Минц с семьей в мае 2018 г. переехал в Великобританию, писали «Ведомости».
Александра Чунова, Екатерина Литова