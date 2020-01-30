Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Золотой глотокСколько на самом деле стоит чашка кофе?
Фоторепортажи
15Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
31Правительство Михаила Мишустина
18:15 (мск), источник: Интерфакс

На задержанном в Италии из-за коронавируса круизном судне оказались 67 россиян

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — На борту круизного лайнера, задержанного в итальянском порту Чивитавеккьи из-за подозрений на наличие коронавируса, находятся 67 россиян, сообщили в четверг в посольстве России в Риме.

Источник: AP 2020

«Получен список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры обеспечиваются питанием и всем необходимым», — сообщает в твиттере российская дипмиссия. Там добавили, что в ближайшее время в порт прибудет российский дипломат.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Ранее стало известно, что круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса.

Как сообщила в четверг BBC News, у находящейся на борту китайской пары наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы, из-за чего начата проверка на возможное наличие коронавируса.

Costa Smeralda ранее проследовала через Марсель, Барселону и Мальорку.

Всего с декабря 2019 года в Китае зафиксировано 7711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса; от него скончались 170 человек.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
Читайте также
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
Захарова раскритиковала Зеленского за слова о роли СССР в войне
Стала известна зарплата Медведева на новом месте работы
Путин поручил изучить усиление ответственности за оскорбление
Настоящее чудо: природа Австралии начала оживать после пожаров
В Конституцию предложили внести положение о семье
Кота, застрявшего в стене магазина, спасли спустя два года
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Сколько стоит бензин в мире: большая карта Мы все привыкли жаловаться на цены на бензин. Мол, топливо у нас слишком дорогое. Однако «дорого» — понятие относительное
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Целиковская рассказала, почему Сталин ее ненавидел
Названы сроки выплат январских пенсий
Почему Сталин ненавидел Людмилу Целиковскую
Популярные темы на «Детях»
Как вам идея с обыском в школе? 349
Без названия 339
Загадка хрустальных черепов 320
Маврикий в январе 2020 284
Леди
20 действительно модных платьев от 600 до 2 тысяч рублей Мы прошлись по магазинам и выбрали самые актуальные и доступные варианты.
Новости партнеров
Влияй на будущее своей области - участвуй в опросе
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Влияй на будущее своей области - участвуй в опросе
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь