18:15 (мск), источник: Интерфакс
На задержанном в Италии из-за коронавируса круизном судне оказались 67 россиян
Москва. 30 января. INTERFAX.RU — На борту круизного лайнера, задержанного в итальянском порту Чивитавеккьи
«Получен список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры обеспечиваются питанием и всем необходимым», — сообщает в твиттере российская дипмиссия. Там добавили, что в ближайшее время в порт прибудет российский дипломат.
Ранее стало известно, что круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима
Как сообщила в четверг BBC News, у находящейся на борту китайской пары наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы,
Costa Smeralda ранее проследовала через Марсель, Барселону и Мальорку.
Всего с декабря 2019 года в Китае зафиксировано 7711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса; от него скончались 170 человек.