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18:20 (мск), источник: Интерфакс

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 30 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Полиция в рамках уголовного дела устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего в подвале жилого дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода в четверг, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Около 10.30 в ОВД поступило сообщение о том, что в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома по улице Светлоярской произошел хлопок. Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой полиции было установлено, что при осуществлении обмера труб в подвале слесари ТСЖ обнаружили посторонний предмет, который впоследствии детонировал», — говорится в сообщении.

В результате происшествия, по информации полиции, за медпомощью обратились два человека. Здание обследовали специалисты, которые не обнаружили опасных предметов.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Как сообщалось ранее со ссылкой на информированный источник, в подвальном помещении жилого дома взорвался неустановленный предмет. С места происшествия в больницу доставлены два человека.

По информации регионального ГУ МЧС, из пятиэтажки было эвакуировано 25 человек, в том числе шесть детей.

По информации мэрии Нижнего Новгорода, жители вернулись в свои квартиры. Разрушений несущих конструкций здания не обнаружено, угрозы обрушения дома нет.

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