18:20 (мск), источник: Интерфакс
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 30 января.
«Около 10.30 в ОВД поступило сообщение о том, что в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома по улице Светлоярской произошел хлопок. Выехавшей на место происшествия
В результате происшествия, по информации полиции, за медпомощью обратились два человека. Здание обследовали специалисты, которые не обнаружили опасных предметов.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
Как сообщалось ранее со ссылкой на информированный источник, в подвальном помещении жилого дома взорвался неустановленный предмет. С места происшествия в больницу доставлены два человека.
По информации регионального ГУ МЧС, из пятиэтажки было эвакуировано 25 человек, в том числе шесть детей.
По информации мэрии Нижнего Новгорода, жители вернулись в свои квартиры. Разрушений несущих конструкций здания не обнаружено, угрозы обрушения дома нет.