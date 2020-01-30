Керченские чиновницы в шубах торжественно вручили ветеранам по батону. Так они отметили годовщину снятия блокады Ленинграда.— URA.RU (@ura_ru) January 30, 2020
Своим поступком чиновницы в мехах похвастались в соцсетях. А на гнев со стороны людей заявили, что хлеб подарили чисто «символически» pic.twitter.com/necpmOyDR4
22:25 (мск), источник: РИА Новости
Керченские чиновницы подали в отставку после истории с «хлебом»
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке со своих постов после ситуации с поздравлением блокадников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).