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22:25 (мск), источник: РИА Новости

Керченские чиновницы подали в отставку после истории с «хлебом»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке со своих постов после ситуации с поздравлением блокадников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Председатель горсовета Керчи Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной. Как сообщала пресс-служба ЕР, Хинштейн обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Они написали заявления о сложении с себя полномочий председателя горсовета и заместителя председателя горсовета», — заявил Хинштейн.

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Не хлеб, а пирог. В Горсовете Керчи прокомментировали неоднозначные подарки блокадникам
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21:03 (мск)© Ньюстюб
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