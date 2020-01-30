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23:00 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

ЖЕНЕВА, 30 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

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По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 — в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12 тысяч 167 человек выявлено подозрение на заболевание.

Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя «2019-nCoV».

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При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.

Распространение коронавируса

В конце прошлого месяца китайские власти сообщили заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Специалисты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения вируса.

Симптомы и профилактика

Основными симптомами заболевания, вызванного коронавирусом, являются чувство усталости, затруднение дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве призвали относиться к этим признакам очень внимательно, если больной посещал в последние две недели Китай и прилегающие регионы или контактировал с тему, кто недавно вернулся оттуда.

Как отметили в Роспотребнадзоре, пневмонию, вызванную коронавирусом, нельзя лечить антибиотиками.

В случае развития пневмонии — лечение направлено на поддержание функции легких, — рассказали специалисты.

В ведомстве уточнили, что специфического противовирусного препарата от нового коронавируса нет.

«Заразиться коронавирусом могут люди всех возрастов, но дети и люди старше 65 лет, а также лица с ослабленной иммунной системой попадают в зону риска тяжёлого течения заболевания», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Из-за распространения инфекции ведомство рекомендовало избегать рукопожатий при приветствии и поцелуев в щеку. Эксперты также посоветовали поддерживать чистоту рук и поверхностей — использовать дезинфицирующее средство, всегда мыть руки перед едой, на работе регулярно очищать клавиатуру компьютера, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

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Источник:©Аргументы и факты
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