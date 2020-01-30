ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 — в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12 тысяч 167 человек выявлено подозрение на заболевание.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя «2019-nCoV».
При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.
Распространение коронавируса
В конце прошлого месяца китайские власти сообщили заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Специалисты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения вируса.
Симптомы и профилактика
Основными симптомами заболевания, вызванного коронавирусом, являются чувство усталости, затруднение дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве призвали относиться к этим признакам очень внимательно, если больной посещал в последние две недели Китай и прилегающие регионы или контактировал с тему, кто недавно вернулся оттуда.
Как отметили в Роспотребнадзоре, пневмонию, вызванную коронавирусом, нельзя лечить антибиотиками.
В случае развития пневмонии — лечение направлено на поддержание функции легких, — рассказали специалисты.
В ведомстве уточнили, что специфического противовирусного препарата от нового коронавируса нет.
«Заразиться коронавирусом могут люди всех возрастов, но дети и люди старше 65 лет, а также лица с ослабленной иммунной системой попадают в зону риска тяжёлого течения заболевания», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Из-за распространения инфекции ведомство рекомендовало избегать рукопожатий при приветствии и поцелуев в щеку. Эксперты также посоветовали поддерживать чистоту рук и поверхностей — использовать дезинфицирующее средство, всегда мыть руки перед едой, на работе регулярно очищать клавиатуру компьютера, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.
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