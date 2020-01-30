Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

По словам Паршина, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение, так как выводы следствия не содержат всестороннюю оценку доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего.
«Следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства», — пояснил он.
Согласно доказательствам, посягательства отца угрожали жизням и здоровью сестер, что сформировало у девушек защитную реакцию. Исходя из этого, они имели право защищаться любым способом, поэтому их действия стоит оценивать как самооборону, пояснил адвокат. Он подчеркнул, что в этом случае уголовное преследование девушек должны будут прекратить.
3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, находясь в квартире и испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову, шею. От полученных травм мужчина скончался.
Как уточнили в СКР, другие мотивы преступления в ходе следствия исследовались, однако своего подтверждения не нашли. Адвокат родственников погибшего заявлял, что сестры Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег.
26 декабря источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Генпрокуратура нашла нарушения в материалах дела против сестер и отказалась утверждать обвинительное заключение. Адвокаты сообщили, что им не поступало соответствующее официальное уведомление.