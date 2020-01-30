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30 января, источник: Lenta.Ru

Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет изменить обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин, передает ТАСС.

По словам Паршина, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение, так как выводы следствия не содержат всестороннюю оценку доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего.

«Следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства», — пояснил он.

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Согласно доказательствам, посягательства отца угрожали жизням и здоровью сестер, что сформировало у девушек защитную реакцию. Исходя из этого, они имели право защищаться любым способом, поэтому их действия стоит оценивать как самооборону, пояснил адвокат. Он подчеркнул, что в этом случае уголовное преследование девушек должны будут прекратить.

3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, находясь в квартире и испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову, шею. От полученных травм мужчина скончался.

Как уточнили в СКР, другие мотивы преступления в ходе следствия исследовались, однако своего подтверждения не нашли. Адвокат родственников погибшего заявлял, что сестры Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег.

26 декабря источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Генпрокуратура нашла нарушения в материалах дела против сестер и отказалась утверждать обвинительное заключение. Адвокаты сообщили, что им не поступало соответствующее официальное уведомление.

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9 декабря 2019© Ньюстюб
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