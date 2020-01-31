11:42 (мск), источник: Коммерсантъ
«Эпидемию никто не отменял»
Эксперты сравнивают летальность коронавируса и гриппа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 30 января, признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение — такое решение было принято в ходе заседания чрезвычайного комитета ВОЗ. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсос отметил, что причина такого решения не в темпах распространения вируса в Китае, а в том, что случаи нового коронавируса фиксируются в других странах. Тем временем, американские СМИ призывают обратить внимание не только на коронавирус, но и на свирепствующий в стране грипп, от которого в этом сезоне умерло уже 8,2 тыс. человек. В России же разные учреждения
Последние недели американские СМИ на фоне ситуации с коронавирусом пытаются привлечь внимание общественности к ситуации с гриппом. «Если вы живете в США, то ваш шанс встретиться c коронавирусом чрезвычайно низок, — обращает внимание издание NPR.— Другая свирепая респираторная инфекция угрожает жизни людей — грипп, сейчас он очень активен в США».
«Новый тип коронавируса является глобальной угрозой, он подтвержден уже у пяти человек в США, страны закрывают границы, американцы скупают маски быстрее, чем магазины пополняют свои запасы, но есть другой вирус, которым заболели уже 15 млн человек в нашей стране и который стал причиной смерти 8,2 тыс. человек, — сообщает CNN.— Это не новая пандемия — это грипп». Издания ссылаются на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
В CDC при этом отмечают, что уровень госпитализаций составляет 24,1 случая на 100 тыс. населения — показатель «аналогичен данным за этот период в сравнении с прошлыми эпидсезонами»: «Уровень смертности от гриппа и пневмонии снизился с 7,1% до 6,7% и не превышает эпидемического порога». Специалисты Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний (США) называют этот эпидсезон одним из худших за всю историю наблюдения, однако ряд экспертов обращают внимание, что «он не самый плохой». Так, по данным CDC, средний уровень смертности ежегодно составляет 12 тыс. случаев, а во время эпидсезона 2017−2018 года умерли 61 тыс. человек, общее число заболевших составило 45 млн человек.
По данным российского НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России (Санкт-Петербург), который каждую неделю публикует отчеты о ситуации с распространением гриппа в России и мире, в США на неделе с 13 января по 19 января «частота обращений за медпомощью составила 5%, что вдвое выше уровня порогового значения (2,4%)»: «В 35 штатах,
«Ситуацию по гриппу можно считать эпидемической», — отмечают специалисты НИИ гриппа. «На этой неделе, по сравнению с предыдущей, сохранилась тенденция увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ, — констатируют эксперты.— Впервые на этой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 3,6%». Превышение эпидпорогов по населению в целом выявлено в семи российских городах, еще в восьми городах пороги превышены только среди детей 7−14 лет, и еще в трех — среди взрослого населения и еще по одному городу — среди детей 0−2 и 3−6 лет.
Тем не менее, глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду охарактеризовала ситуацию с гриппом в России как «доэпидемический уровень»: «У нас практически нет субъектов РФ с вирусопревышением эпидемических порогов, — заявила она.— Все меры, которые были предприняты нами в осеннем периоде и в начале зимы, дали свой эффект, и сегодня заболеваемость гриппом ниже эпидемического уровня».
Медицинский журнал The Lancet в сентябре 2019 года опубликовал исследование китайских ученых, согласно которому грипп ежегодно становится причиной смерти 88,1 тыс. человек в этой стране — уровень летальности составляет 1,6−2,6%. Сейчас уровень смертности от коронавируса, по оценке Государственной комиссии здравоохранения в КНР составляет 2,2%. Напомним, в Китае число подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, составляет 7711 (прирост за сутки 29%), умерли 170 человек.
Эксперты отмечают, что летальность ниже, чем «при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка в 2003 году — “Ъ”) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%)».
«Эпидемию гриппа и других вирусных инфекций никто не отменял, — прокомментировал Тимаков ситуацию в России и США.— Однако грипп является прогнозируемой инфекцией — например, каждый год мы приблизительно знаем штамм гриппа, который будет циркулировать, и у нас есть методы воздействия на эти штаммы — вакцинация». Он также напомнил, что от гриппа есть специфические препараты, которых пока нет от коронавируса — «есть только те, что предположительно будут действовать». Напомним, в четверг Минздрав распространил временные клинические рекомендации, где рекомендовал три препарата для лечения коронавируса. Один из них — противовирусное средство, применяемое для лечения гепатита C, второй используется для лечения ВИЧ, третий — рассеянного склероза.
Тимаков обратил внимание, что коронавирус «агрессивнее, чем грипп», и пока можно прогнозировать летальность около 4%, «но коронавирусом сейчас заражается меньше людей, чем гриппом, но идет активное нарастание заболевших»: «Вопрос, как поведет себя вирус дальше, если мы говорим, что его летальность будет выше, хотя и несопоставима с тысячами смертей в мире от гриппа, должен вызывать тревогу. Вирус менее контактный (заразный — “Ъ”), чем ежегодный грипп, но более опасный, чем грипп, и профилактику от него мы сделать не можем».
Завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров в разговоре с «Ъ» также отметил, что от гриппа есть вакцина: «Если вы привиты, то грипп вам не страшен, а если не привиты, то это другой разговор. Поэтому с новым коронавирусом грипп сравнивать нельзя».
При этом он отметил, что в США статистика по гриппу ведется иным образом, нежели в России: «У нас грипп признается только при наличии лабораторного подтверждения, а это возможно не на всех бескрайних просторах нашей Родины. Вместо гриппа без наличия подтверждения даже грамотный доктор вынужден ставить диагноз ОРВИ. Поэтому гриппа у нас получается существенно меньше, чем есть на самом деле». Также он отметил, что у России и США «несравнимая статистика»: «У американцев считается, что если больному поставлен диагноз грипп, который потом осложнился пневмонией, и больной от нее умер через некоторое время, то в любом случае основным диагнозом будет стоять грипп. А у нас если грипп не подтвержден, то это будет ОРВИ, а если больной болел гриппом, а в больницу его привезли уже с пневмонией, то он попадет в статистике в раздел внебольничной пневмонии».
По словам Никифорова, летальность от внебольничной пневмонии в России составляет около 4%. Он добавил, что в Москве с 24 июля 2019 года по 26 января 2020 года было зарегистрировано 1158 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, а случаев гриппа и ОРВИ за этот же период более 1,6 млн случаев, смертей от гриппа зарегистрировано не было. По его мнению, примерно половина случаев ОРВИ, с которыми обращаются в больницу, вполне могут быть и случаями гриппа.
Валерия Мишина