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12:44 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Количество погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до пяти человек, сообщили «Интерфаксу» советник губернатора региона по СМИ Сергей Лежнев.

«Трое пострадали (в результате ЧП — ИФ)», — добавил он. Лежнев отметил, что погибла женщина, которую недавно извлекли из-под завалов.

«По состоянию на данный момент под завалами больше никого нет. В настоящее время все трое пострадавших находятся в районной больнице Мценска, где их осматривают врачи. После осмотра будет приниматься решение об их возможной госпитализации в областную больницу в Орле. Состояние пострадавших удовлетворительное», — сказал он.

Ранее в пятницу информированный источник сообщил «Интерфаксу», что в строящемся здании нового цеха взорвалась газовоздушная смесь. Собеседник агентства также говорил об одном рабочем, госпитализированном с травмами в результате взрыва.

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