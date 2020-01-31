В России в Орловской области на заводе прогремел мощный взрыв - много погибших и раненых: фото https://t.co/woAvTdbvCe pic.twitter.com/IXf4No47OP— Диалог.UA (@Dialog_UA) January 31, 2020
12:44 (мск), источник: Интерфакс
Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Количество погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до пяти человек, сообщили «Интерфаксу» советник губернатора региона по СМИ Сергей Лежнев.