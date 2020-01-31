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15:38 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге при демонтаже обрушилась кровля СКК. Есть пострадавшие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Кровля здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рухнула во время демонтажа, под завалами может находиться рабочий. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь [обрушения] неизвестна. Предположительно, под завалами может находиться один рабочий. МЧС России проводит поисково-спасательные работы», — уточнили в ведомстве.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что при обрушении есть пострадавшие.

На видеозаписи инцидента, опубликованной изданием «Фонтанка.ру», видно, что при демонтажных работах один рабочий, находившийся на крыше, при обрушении не успел зацепиться за строительное оборудование и упал.

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