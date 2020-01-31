В Петербурге при демонтаже обрушилась кровля СКК. Есть пострадавшие

15:38 (мск), источник: ТАСС
«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь [обрушения] неизвестна. Предположительно, под завалами может находиться один рабочий. МЧС России проводит
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что при обрушении есть пострадавшие.
На видеозаписи инцидента, опубликованной изданием «Фонтанка.ру», видно, что при демонтажных работах один рабочий, находившийся на крыше, при обрушении не успел зацепиться за строительное оборудование и упал.