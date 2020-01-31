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15:44 (мск), источник: ТАСС

В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Двоих людей, зараженных коронавирусом, выявили на территории РФ, оба граждане Китая. Об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

Источник: РИА "Новости"
Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая.
Татьяна Голикова
вице-премьер
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Правительство РФ начнет эвакуацию российских граждан, находящихся сейчас в городе Ухань и провинции Хубэй в Китае. Об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

«Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и [провинции] Хубэй. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находятся, по предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй — 341», — сказала она.

Россия также обратится к китайской стороне с просьбой сохранить чартерные рейсы из Китая для вывоза россиян по их желанию.

После эвакуации россияне будут помещены в карантин на 14 дней.

Отмечается, что правительство РФ рассчитывает на сотрудничество с Китаем по разработке вакцины против нового коронавируса.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни — вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

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