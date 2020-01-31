15:44 (мск), источник: ТАСС
В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Двоих людей, зараженных коронавирусом, выявили на территории РФ, оба граждане Китая. Об этом сообщила
Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая.
Правительство РФ начнет эвакуацию российских граждан, находящихся сейчас в городе Ухань и провинции Хубэй в Китае. Об этом сообщила
«Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и [провинции] Хубэй. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находятся, по предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй — 341», — сказала она.
Россия также обратится к китайской стороне с просьбой сохранить чартерные рейсы из Китая для вывоза россиян по их желанию.
Отмечается, что правительство РФ рассчитывает на сотрудничество с Китаем по разработке вакцины против нового коронавируса.
31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном