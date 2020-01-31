18:13 (мск), источник: BBC News Русская служба
В России выявлены первые двое больных новым коронавирусом
В России впервые выявлены двое больных коронавирусом — это граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщила
Голикова возглавляет оперативный штаб по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
«Выявлено двое больных коронавирусом в России — в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая», — сказала Голикова журналистам после заседания штаба.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, оба заболевших ранее в январе выезжали в Китай.
«Один из них находился на территории КНР почти месяц, выехав туда 28 декабря и вернувшись 26 января, и второй гражданин примерно в таком же периоде — вернулся 28 января», — сообщила Попова.
Попова сказала, что у обоих заболевание протекало легко, были признаки ОРВИ при незначительном подъеме температуры, сейчас их состояние стабильное, без температуры и клинических проявлений.
Голикова также сообщила о начале эвакуации граждан России из города Уханя и в целом из провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавиурса.
По ее словам, россиянам дадут возможность выбора — остаться в Китае или вернуться, в случае возвращения они проведут две недели в карантине. По предварительным данным, в Ухани находятся 300 человек, на территории провинции Хубэй — 341.
Организованных туристов с острова Хайнань вывезут до 4 февраля, передает корреспондент
«Что касается организованных туров. Сейчас в Хайнане находится, по данным Ростуризма, порядка 2 тысяч 665 наших граждан. Все эти граждане по сроку 4 февраля должны быть возвращены. Они будут возвращены чартерными рейсами», — сказала Голикова.
Для них обязательного карантина не будет — за исключением тех, у кого выявлены
«Решение о привлекаемом к эвакуации флоте в стадии обсуждения», — сказал источник Интерфакса. По его словам, на урегулирование процедурных формальностей потребуется не более суток — «и сразу же начнется эвакуация».
Эвакуацию будет проводить министерство транспорта России и Росавиация, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник. По его информации, привлекать авиацию МЧС пока не планируется.
Кроме того, по словам Голиковой, Россия ограничила авиасообщение с Китаем, из российских авиакомпаний только «Аэрофлот» сохранит все регулярные рейсы в Китай. Также сохранятся и регулярные рейсы китайских авиакомпаний, передает корреспондент
Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе.
Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево с пятницы перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F.
Почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем останавливать не планируется, сказала Голикова.
Помимо «Аэрофлота» регулярные рейсы в Китай выполняют S7 и «Уральские авиалинии». Из Китая в Шереметьево летают Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines. S7 Airlines еще не получала от регулирующих органов распоряжений о приостановке рейсов в Китай, сообщили РИА Новости в
Рубль умеренно снизился по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже на фоне новостей о том, что на территории России выявлено двое зараженных коронавирусом.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.
В Китае от вируса умерли не менее 213 человек, почти 10 тыс. человек им заразились. ВОЗ сообщила, что в 18 других странах выявлено 98 больных, но смертельных случаев не было. Среди симптомов заражения — повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
Ранее в пятницу стало известно, что первые два случая коронавируса подтверждены в Великобритании. Россия стала 23-й страной мира, где обнаружили коронавирус из Китая.