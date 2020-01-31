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16:23 (мск), источник: Ведомости

Карантин и эвакуация из Китая. Правительство объявило о мерах по борьбе с коронавирусом

Они были приняты после выявления первых заболевших в России.

Источник: РИА "Новости"

В России впервые выявлены случаи заболевания новым коронавирусом: он обнаружен у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области. В связи с этим вице-премьер Татьяна Голикова, руководящая оперативным штабом по борьбе с инфекцией, объявила о введении новых мер по предотвращению ее распространения.

Вот эти меры:

  • Авиасообщение с Китаем с 1 февраля будет ограничено. Сохранятся только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярные рейсы китайских авиалиний в «Шереметьево».
  • Власти эвакуируют российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй. Эвакуация будет добровольной: при желании россияне смогут остаться в Китае. Эвакуированным придется провести две недели в карантине.

  • Всех россиян, находящихся на Хайнане, вернут в Россию до 4 февраля. В случае обнаружения признаков заболевания они будут отправлены в карантин.

  • Правительство временно приостановит выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию. Проект соответствующего постановления подготовят в ближайшее время.

  • Будет ограничено пересечение российско-монгольской границы: доступ граждан Китая в Россию через пункты пропуска на границе с Монголией закроют.
  • Граждане Белоруссии и Китая, имеющие вид на жительство в России, будут проходить карантин при въезде через пункты пропуска, где было ограничено сообщение.
  • Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору поручено пресекать попытки завышения цен на лекарства и медицинские маски в связи с распространением коронавируса.
  • В понедельник, 3 февраля, решится вопрос о проведении Российского инвестиционного форума в Сочи. Он может быть отменен или перенесен на другое время.
  • Почтовые и грузоперевозки между Россией и Китаем ограничивать не планируется.
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Дарья Коржова

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Источник:©Аргументы и факты
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