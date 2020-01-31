16:23 (мск), источник: Ведомости
Карантин и эвакуация из Китая. Правительство объявило о мерах по борьбе с коронавирусом
Они были приняты после выявления первых заболевших в России.
В России впервые выявлены случаи заболевания новым коронавирусом: он обнаружен у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области. В связи с этим
Вот эти меры:
Всех россиян, находящихся на Хайнане, вернут в Россию до 4 февраля. В случае обнаружения признаков заболевания они будут отправлены в карантин.
Правительство временно приостановит выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию. Проект соответствующего постановления подготовят в ближайшее время.
Дарья Коржова