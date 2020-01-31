В Москве арестовали высокопоставленного сотрудника МВД по делу о взятке

По данным следствия, Кузин получил в качестве взятки больше $300 тысяч. По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, взятку полицейский получил за то, что не стал привлекать жителя Москвы к уголовной ответственности.
Кузину грозит до 12 лет лишения свободы, а также штраф в размере до $21 млн.
По этому же делу суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника ФСБ Игоря Фролова, как посредника во взятке в особо крупном размере. По данным Baza, именно Фролов передал Кузину деньги от криминального авторитета Дмитрия Чантурия (Мирона Амадяна). Сам Фролов — сотрудник службы безопасности Чантурии, пишет telegram-канал.
Кроме того, по данным Baza, на допрос доставили замглавы отдела по борьбе с бандитизмом Олега Агаева. Также уже задержали непосредственного руководителя Кузина, начальника пятого управления ГУУР МВД России Дениса Беднарского. За 25 миллионов рублей правоохранители якобы должны были прекратить проверку в отношении Чантурии по статье 210.1 УК — занятие высшего положения в преступной иерархии.
До ареста Кузин занимался расследованием преступлений, которые совершила банда Николая Емельянова — в начале 2000-х годов они убивали «воров в законе» в Брянской и Калужской областях. На пресс-конференции в июле 2019 года полицейский рассказывал о создании оперативной группы для работы над этим делом. Сейчас Емельянов находится в международном розыске.