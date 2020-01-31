Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

По его словам, было также найдено оружие западного производства, попавшее в руки террористов.
Боренков отметил, что это в очередной раз демонстрирует мощный боевой потенциал боевиков, который мог быть применен против городов Хама и Алеппо, если бы правительственные войска не начали контрнаступление.
Генерал-майор рассказал, что при отражении атаки террористов было захвачено или уничтожено 11 танков, девять бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники — пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением.
Кроме того, сирийские войска захватили девять «джихад-мобилей», четыре реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата.
Два дня назад сирийская армия начала контрнаступление в пригородах Алеппо и Идлибе в ответ на агрессию боевиков. Как рассказал тогда Боренков, в ходе операции мирное население не пострадало.
Руководитель Центра по примирению уточнил, что удары наносились исключительно по позициям, технике и скоплениям террористов.
В свою очередь, представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе наступления сирийская армия захватила и уничтожила большое количество вооружений, оставленных боевиками.
Такое заявление российское военное ведомство сделало в ответ на слова госсекретаря Майка Помпео о «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба.