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23:28 (мск), источник: РИА Новости

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, было также найдено оружие западного производства, попавшее в руки террористов.

Боренков отметил, что это в очередной раз демонстрирует мощный боевой потенциал боевиков, который мог быть применен против городов Хама и Алеппо, если бы правительственные войска не начали контрнаступление.

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Генерал-майор рассказал, что при отражении атаки террористов было захвачено или уничтожено 11 танков, девять бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники — пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением.

Кроме того, сирийские войска захватили девять «джихад-мобилей», четыре реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата.

Контрнаступление в Идлибе

Два дня назад сирийская армия начала контрнаступление в пригородах Алеппо и Идлибе в ответ на агрессию боевиков. Как рассказал тогда Боренков, в ходе операции мирное население не пострадало.

Руководитель Центра по примирению уточнил, что удары наносились исключительно по позициям, технике и скоплениям террористов.

В свою очередь, представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе наступления сирийская армия захватила и уничтожила большое количество вооружений, оставленных боевиками.

Такое заявление российское военное ведомство сделало в ответ на слова госсекретаря Майка Помпео о «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба.

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