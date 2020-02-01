03:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Законники потерпели от законника
Криминальный авторитет сдал ФСБ и полицию.
Сотрудники Следственного комитета и управления «М» ФСБ РФ вскрыли необычную коррупционную схему, в которой оказались задействованы бывший высокопоставленный чекист, действующий замначальника управления по раскрытию резонансных преступлений МВД РФ и племянник авторитетнейшего на постсоветском пространстве «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан). При этом в роли потерпевшего и заявителя выступил родственник «вора» Миро Телоян (Мирон), по некоторым данным, сам имеющий титул «законника».
Вчера Пресненский райсуд по ходатайствам главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве на два месяца арестовал заместителя начальника главного управления уголовного розыска (ГУУР) по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, Евгения Кузина и бывшего замначальника 8-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Игоря Фролова.
Полковник Кузин обвиняется следствием в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а полковник в отставке Фролов — за посредничество в этом (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, потерпевшим от их действий являлся родственник Деда Хасана Миро Телоян, обратившийся с заявлением в управление «М» ФСБ.
Как пояснили «Ъ» близкие к фигурантам дела источники, еще работая в ФСБ, полковник Фролов сошелся с Дедом Хасаном и членами его команды. Так, например, когда у племянника Деда Хасана Мирона появились проблемы с российским гражданством — правоохранители заподозрили, что документы были оформлены с нарушениями, — чекист за пару дней решил все предъявленные господину Телояну претензии.
После убийства Усояна в 2012 году чекист стал патронировать членов его команды, в том числе Мирона. Еще через четыре года полковник Фролов вышел в отставку вместе со своим начальником—руководителем управления «К» ФСБ Виктором Ворониным.
По версии правоохранителей, это позволило
При получении очередной суммы от представителя «законника» сотрудники ФСБ задержали Игоря Фролова в ресторане, а затем отправились к полковнику Кузину, который также был взят под стражу. В ходе обысков, которые были проведены в том числе в центральном здании МВД на Житной улице, было изъято $50 тыс. и 4,5 млн руб., в том числе полученные от «авторитета». От действий силовиков, подозревает следствие, по такой же схеме могли пострадать другие выходцы из криминальной среды.
Как утверждают источники «Ъ», следствие располагает исчерпывающими доказательствами их причастности к инкриминируемым им преступлениям — аудиозаписями телефонных и личных переговоров с потерпевшим, а также отпечатками пальцев обоих оперативников на меченых купюрах.
Сергей Машкин