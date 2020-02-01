США и Канада назвали агрессией полет двух Ту-160 у побережья Северной Америки

«NORAD идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160… Самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении командования в Twitter. Однако глава NORAD назвал действия российской стороны «продолжением наращивания агрессивных действий».
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик, разработанный в 1970—1980-х годах. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием. Максимальная масса боевой нагрузки 45 т.
В Минобороны России подтвердили полет Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана. Полет продолжался 16 часов, в воздухе была выполнена дозаправка топливом, говорится в сообщении пресс-службы.
«Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — утверждается в сообщении.