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09:07 (мск), источник: Коммерсантъ

США и Канада назвали агрессией полет двух Ту-160 у побережья Северной Америки

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD, система обороны США и Канады) сообщило о полете двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые вошли в опознавательную зону ПВО Канады. В командовании посчитали это агрессивными действиями. Минобороны России утверждает, что полет был плановым и проходил над нейтральными водами.

Источник: РИА "Новости"

«NORAD идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160… Самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении командования в Twitter. Однако глава NORAD назвал действия российской стороны «продолжением наращивания агрессивных действий».

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Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик, разработанный в 1970—1980-х годах. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием. Максимальная масса боевой нагрузки 45 т.

В Минобороны России подтвердили полет Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана. Полет продолжался 16 часов, в воздухе была выполнена дозаправка топливом, говорится в сообщении пресс-службы.

«Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — утверждается в сообщении.

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Нейтральные воды: Минобороны сообщило о плановом полете двух бомбардировщиков ТУ-160 над Балтикой
Во время загрузки произошла ошибка.
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