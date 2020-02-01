Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

Он отметил, что самолеты начнут выполнять рейсы уже сегодня.
Ранее российское посольство в Пекине объявило, что составляет списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй.
По возвращении на родину эвакуированным предстоит провести 14 дней в карантине.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.
Его жертвами в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Накануне в России выявили два первых случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
С 1 февраля Россия останавливает авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Границу с Китаем на Дальнем Востоке закроют, а пересечение границы с Монголией ограничат.