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14:52 (мск), источник: РИА Новости

Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. По приказу президента Владимира Путина к эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая привлекут самолеты Воздушно-космических сил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что самолеты начнут выполнять рейсы уже сегодня.

Ранее российское посольство в Пекине объявило, что составляет списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй.

По возвращении на родину эвакуированным предстоит провести 14 дней в карантине.
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Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

Его жертвами в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Накануне в России выявили два первых случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

С 1 февраля Россия останавливает авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Границу с Китаем на Дальнем Востоке закроют, а пересечение границы с Монголией ограничат.

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