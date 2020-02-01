20:51 (мск), источник: РИА Новости
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая
Также МИД необходимо уведомить Пекин о предусмотренных мерах, обоснованных особыми обстоятельствами.
Кроме того, МВД и территориальным органам ведомства поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Как установили в последующем эксперты, возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
Его жертвами стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Накануне в России выявили два первых случая заражения — в Забайкальском крае и Тюменской области.
Власти предприняли дополнительные меры для нераспространения вируса. В частности, с 1 февраля Россия закрыла авиасообщение с Китаем. за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Границу с Китаем на Дальнем Востоке закроют, а пересечение границы с Монголией ограничат.