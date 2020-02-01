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20:51 (мск), источник: РИА Новости

Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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Также МИД необходимо уведомить Пекин о предусмотренных мерах, обоснованных особыми обстоятельствами.

Кроме того, МВД и территориальным органам ведомства поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России.

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Вспышка эпидемии

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Как установили в последующем эксперты, возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Его жертвами стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Накануне в России выявили два первых случая заражения — в Забайкальском крае и Тюменской области.

Оба заболевших — граждане Китая.

Власти предприняли дополнительные меры для нераспространения вируса. В частности, с 1 февраля Россия закрыла авиасообщение с Китаем. за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Границу с Китаем на Дальнем Востоке закроют, а пересечение границы с Монголией ограничат.

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