01:42 (мск), источник: Интерфакс
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Один человек погиб при обрушении кафе в Новосибирске, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Один человек погиб при обрушении кафе в Новосибирске, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Поступила информация о том, что в раздевалке одноэтажного здания кафе на бульваре Молодежи 36 произошло обрушение кровли. Площадь обрушения около 240 кв.м. Извлечено два человека, состояние удовлетворительное», — сказали в
Со слов очевидцев, под завалами может находиться до 10 человек.
На месте работают оперативные службы.