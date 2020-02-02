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01:42 (мск), источник: Интерфакс

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Один человек погиб при обрушении кафе в Новосибирске, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Поступила информация о том, что в раздевалке одноэтажного здания кафе на бульваре Молодежи 36 произошло обрушение кровли. Площадь обрушения около 240 кв.м. Извлечено два человека, состояние удовлетворительное», — сказали в пресс-службе.

Со слов очевидцев, под завалами может находиться до 10 человек.

На месте работают оперативные службы.

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