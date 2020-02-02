В Новосибирске из-за обрушения в кафе погиб один человек

Инцидент произошел в Советском районе города в ночь на воскресенье. Рухнула кровля в пристройке к основному зданию общепита, размером восемь на 30 метров.
«На настоящий момент известно, что под завалами находилось пять человек, четверо из них переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Один человек, по оперативной информации, погиб. На месте работают спасатели, обследуют все помещения», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил что, по последней информации, больше под завалами не должно быть людей.
К ликвидации последствий ЧП привлекли 80 человек и 25 единиц техники.
Как сообщил РИА Новости представитель районного отдела ГО и ЧС, пристройка, сооруженная из деревянных конструкций и обшитая сэндвич-панелями, обрушилась из-за скопившегося на ней снега, толщиной по меньшей мере один метр. Основное здание кафе, размером 100 на 200 метров, построенное из кирпича и бетона, не пострадало.
Представитель отдела пояснил, что в ближайшее время предстоит выяснить, кто хозяин здания, арендатор и кто возводил пристройку. «Ночной клуб снимали для тусовок», — уточнил он.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.