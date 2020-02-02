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02:28 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске из-за обрушения в кафе погиб один человек

НОВОСИБИРСК, 2 фев — РИА Новости. При обрушении пристройки к кафе в Новосибирске, по последним данным, погиб один человек, еще четыре пострадали, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.

Инцидент произошел в Советском районе города в ночь на воскресенье. Рухнула кровля в пристройке к основному зданию общепита, размером восемь на 30 метров.

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«На настоящий момент известно, что под завалами находилось пять человек, четверо из них переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Один человек, по оперативной информации, погиб. На месте работают спасатели, обследуют все помещения», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил что, по последней информации, больше под завалами не должно быть людей.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 80 человек и 25 единиц техники.

Как сообщил РИА Новости представитель районного отдела ГО и ЧС, пристройка, сооруженная из деревянных конструкций и обшитая сэндвич-панелями, обрушилась из-за скопившегося на ней снега, толщиной по меньшей мере один метр. Основное здание кафе, размером 100 на 200 метров, построенное из кирпича и бетона, не пострадало.

Представитель отдела пояснил, что в ближайшее время предстоит выяснить, кто хозяин здания, арендатор и кто возводил пристройку. «Ночной клуб снимали для тусовок», — уточнил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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