10:04 (мск), источник: ТАСС
Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске
В Новосибирске обрушилась кровля раздевалки в кафе на бульваре Молодежи.
Площадь обрушения составила 240 кв. м, из здания эвакуировали 200 человек.
Спасатели извлекли
Новосибирские следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Здание, кровля которого обрушилась, находилось в ведении Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН.
Новые корпуса были переданы предприятию «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» Сибирского отделения РАН в конце 2019 года. Собственник здания не начинал эксплуатацию помещения, поскольку занимался оформлением документов.
По словам очевидцев, в помещении, где произошло обрушение, проходила вечеринка, организаторы которой проводили подобные мероприятия регулярно, но не имели для этого постоянного помещения.