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10:04 (мск), источник: ТАСС

Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

В Новосибирске обрушилась кровля раздевалки в кафе на бульваре Молодежи.

Источник: РИА "Новости"

Площадь обрушения составила 240 кв. м, из здания эвакуировали 200 человек.

Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным отдела ГО и ЧС Советского района, кровля в пристройке кафе обрушилась под тяжестью снега.

Новосибирские следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Здание, кровля которого обрушилась, находилось в ведении Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН.

Глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников сообщил, что разрешение на проведение мероприятий в здании, где произошло ЧП, не выдавалось.

Новые корпуса были переданы предприятию «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» Сибирского отделения РАН в конце 2019 года. Собственник здания не начинал эксплуатацию помещения, поскольку занимался оформлением документов.

По словам очевидцев, в помещении, где произошло обрушение, проходила вечеринка, организаторы которой проводили подобные мероприятия регулярно, но не имели для этого постоянного помещения.

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10:13 (мск)© Ньюстюб
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