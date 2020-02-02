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13:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post. Больница, рассчитанная на 1 тыс. мест, была построена за 10 дней и начнет работать завтра, 3 февраля.

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В новой больнице, построенной в городе Хошэньшань, больных будут лечить около 1,4 тыс. военных медиков, специально для этого прибывших в провинцию. Как отмечает издание, переброска военных медиков военно-воздушными силами КНР стала самой крупной невоенной транспортной операцией после землетрясения в Юшу в 2010 году.

Источник: AFP 2020

Многие прибывшие в Ухань медики имеют опыт борьбы со вспышкой тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, а также с Эболой в Западной Африке в 2014 году.

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Вторую новую больницу, также расположенную в провинции Ухань, но в городе Лейшеншань, планируют открыть 6 февраля.

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Строительство обеих больниц можно было отслеживать в прямом эфире. Федеральные каналы вели трансляцию строительных работ.

Напомним, китайская провинция Ухань стала очагом распространения нового типа вируса. Первые случаи заболевания были зафиксированы там в конце декабря 2019 года. Позднее случаи заражения были обнаружены в других китайских городах, Тайване, Камбодже, Сингапуре, Франции, Германии, США, Канаде, Австралии, России. По последним данным, заразились вирусом по всему миру более 14 тыс. человек, погибли 304 человека, 328 — вылечились.

Сегодня, 2 февраля, зафиксирована первая смерть от вируса за пределами Китая: на Филиппинах умер 44-летний мужчина.

Число заразившихся новым видом коронавируса достигло почти 14,5 тыс. человек, более 300 умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксировано два случая заболевания.

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