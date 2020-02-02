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15:44 (мск), источник: ТАСС

Кабмин России внес новый коронавирус в перечень заболеваний, опасных для окружающих

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/ — Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 11:43 MSK, 02.02
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих… дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», — говорится в постановлении.

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Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Посольство России готовит эвакуацию российских граждан, находящихся в Ухане и всей провинции Хубэй, к ней будут привлечены самолеты ВКС РФ. По предварительным оценкам, общее количество граждан РФ в провинции Ухань составляет 341 человек. В воскресенье пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров сообщил, что 130 россиян выразили готовность покинуть Хубэй.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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