«Врачи не говорят мне, что я заражен»: китаец, который попал из-за коронавируса в больницу в Забайкалье, узнал о своем диагнозе из новостей

Гражданин Китая Ван Юньбинь связался с изданием «Чита. Ру» утром 2 февраля из краевой инфекционной клинической больницы Читы. Он сказал, что он и есть тот самый человек, о котором пишут в российских новостях. По словам Юньбиня, его беспокоит только кашель, других проблем с самочувствием у него нет. Он также пожаловался на врачей, которые не говорят ему о заражении и не дают результатов анализов.
Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай.
По его словам, у его ребенка температура и понос, а в больнице нет условий для реабилитации его семьи. Также Юньбинь сомневается, что в случае если его ребенку будет нужна экстренная помощь ее окажут, так как в конце недели у многих медиков выходные.
Позже с Юньбинем вышло интервью, в котором он рассказал, что они с семьей приехали в Читу 26 января, сначала у него было легкое недомогание, но потом начался сильный кашель. Они испугались, что это может быть вирус и позвонили в скорую. За ними приехали медики, увезли в больницу, где взяли кровь и отпустили. Спустя несколько дней их положили в стационарное отделение, но через день выписали. 31 января семью Юньбина вновь положили в больницу из-за возможной угрозы заражения.
Юньбинь в разговоре с изданием недоумевал, почему у него так много раз берут кровь на анализы.
«Если они (врачи) не могут выяснить, болен я или нет, то не надо постоянно брать у меня кровь, или же пускай они отправят эту кровь в Маньчжурию на исследование, в Маньчжурии же уже выявлен один заболевший человек, его же уже проверили, он уже выписан из больницы», — говорил Юньбинь.
По словам гражданина Китая, ему так и не сообщили, заражен ли он сам или кто-то из его семьи. Врач ему сказал, что у мужчины все анализы в порядке. «Сегодня приходил врач и сообщил мне, что у меня нет никаких проблем сейчас. Анализы все в норме, легкие, рентген в норме… Условия больницы хоть и не очень хорошие, но для меня приемлемые, врачи и медсестры относятся ко мне очень хорошо. Лично меня все устраивает», — отметил он. Однако Юньбинь выразил надежду, что если он заражен, то у его ребенка условия будут лучше, чем у него, так как у девочки есть российское гражданство.
На сайте правительства Забайкальского края сообщается, что медики положили в отдельный бокс ребенка с матерью, которые контактировали с мужчиной.
Также там отметили, что заражение выявили не сразу.
«Первый результат анализов пришел отрицательный. Однако второй дал положительный результат», — говорится на сайте.
В российском Миндзраве после выхода интервью пообещали проверить условия содержания Юньбиня в больнице.
UPD. Врачи предоставили гражданину Китая Ван Юньбину результаты положительных анализов на новый тип коронавируса. Об этом 2 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. В ведомстве добавили, что результаты пришли в больницу 1 февраля поздно вечером.