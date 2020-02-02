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18:09 (мск), источник: RTVi

«Врачи не говорят мне, что я заражен»: китаец, который попал из-за коронавируса в больницу в Забайкалье, узнал о своем диагнозе из новостей

31 января стало известно о двух первых случаях заражения новым типом коронавируса в России. Их выявили в Тюмени и Забайкалье, оба зараженные — граждане Китая. 2 февраля один из них рассказал, что о своем заболевании он узнал из новостей, а врачи о вирусе ему ничего не говорят. Подробности истории — в материале RTVI.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 11:43 MSK, 02.02
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Гражданин Китая Ван Юньбинь связался с изданием «Чита. Ру» утром 2 февраля из краевой инфекционной клинической больницы Читы. Он сказал, что он и есть тот самый человек, о котором пишут в российских новостях. По словам Юньбиня, его беспокоит только кашель, других проблем с самочувствием у него нет. Он также пожаловался на врачей, которые не говорят ему о заражении и не дают результатов анализов.

Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай.
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По его словам, у его ребенка температура и понос, а в больнице нет условий для реабилитации его семьи. Также Юньбинь сомневается, что в случае если его ребенку будет нужна экстренная помощь ее окажут, так как в конце недели у многих медиков выходные.

Позже с Юньбинем вышло интервью, в котором он рассказал, что они с семьей приехали в Читу 26 января, сначала у него было легкое недомогание, но потом начался сильный кашель. Они испугались, что это может быть вирус и позвонили в скорую. За ними приехали медики, увезли в больницу, где взяли кровь и отпустили. Спустя несколько дней их положили в стационарное отделение, но через день выписали. 31 января семью Юньбина вновь положили в больницу из-за возможной угрозы заражения.

Юньбинь в разговоре с изданием недоумевал, почему у него так много раз берут кровь на анализы.

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«Если они (врачи) не могут выяснить, болен я или нет, то не надо постоянно брать у меня кровь, или же пускай они отправят эту кровь в Маньчжурию на исследование, в Маньчжурии же уже выявлен один заболевший человек, его же уже проверили, он уже выписан из больницы», — говорил Юньбинь.

По словам гражданина Китая, ему так и не сообщили, заражен ли он сам или кто-то из его семьи. Врач ему сказал, что у мужчины все анализы в порядке. «Сегодня приходил врач и сообщил мне, что у меня нет никаких проблем сейчас. Анализы все в норме, легкие, рентген в норме… Условия больницы хоть и не очень хорошие, но для меня приемлемые, врачи и медсестры относятся ко мне очень хорошо. Лично меня все устраивает», — отметил он. Однако Юньбинь выразил надежду, что если он заражен, то у его ребенка условия будут лучше, чем у него, так как у девочки есть российское гражданство.

На сайте правительства Забайкальского края сообщается, что медики положили в отдельный бокс ребенка с матерью, которые контактировали с мужчиной.

Также там отметили, что заражение выявили не сразу.

«Первый результат анализов пришел отрицательный. Однако второй дал положительный результат», — говорится на сайте.

В российском Миндзраве после выхода интервью пообещали проверить условия содержания Юньбиня в больнице.

UPD. Врачи предоставили гражданину Китая Ван Юньбину результаты положительных анализов на новый тип коронавируса. Об этом 2 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. В ведомстве добавили, что результаты пришли в больницу 1 февраля поздно вечером.

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