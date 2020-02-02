На юге Лондона произошел теракт

Несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта в воскресенье на юге британской столицы, в районе Стретем. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.
«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», — говорится в кратком коммюнике.
Ранее пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мужчины, застреленного полицейскими, и видео с места событий. На одном из них видно, как человек в гражданской одежде, стоящий около БМВ с проблесковыми полицейскими маячками, направляет пистолет на лежащего на земле человека. На другом несколько полицейских с оружием в руках подходят к лежащему мужчине, а потом отбегают от него. По информации телеканала Sky News, такие действия могут объясняться тем, что на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж.
Последний теракт в Лондоне произошел 29 ноября прошлого года. Тогда 28-летний Усман Хан, на поясе которого был закреплен муляж взрывного устройства, напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании гильдии рыботорговцев Лондона. Инцидент произошел во время встречи выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных, на которую был приглашен злоумышленник.
В результате нападения погибли двое человек — выпускники Кембриджского университета. Нападавший был застрелен полицейскими.