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23:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев не устроила предложенная Тегераном компенсация за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что иранская сторона предложила сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего в результате крушения пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. Киев на это не согласился.

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«От нашего государства мы, что могли сразу дать, каждой семье выдали по 200 тыс. гривен (около $8 тыс.— “Ъ”)», — заявил президент Украины в интервью ТСН.

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«Вторая часть компенсации — от “МАУ” через страховые компании», — рассказал господин Зеленский.

«Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями», — отметил он. Владимир Зеленский пообещал, что «в любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации».

Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана, погибли все находившиеся на борту 176 человек. В числе жертв крушения были граждане Канады, Великобритании, Германии. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции: иранские военные приняли самолет за крылатую ракету. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком.

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Авиакатастрофа под Тегераном: пять главных вопросовКрушение авиалайнера Boeing 737−800 стало крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации.
Следите за развитием темы Крушение украинского самолета в Иране
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