Киев не устроила предложенная Тегераном компенсация за сбитый Boeing

«От нашего государства мы, что могли сразу дать, каждой семье выдали по 200 тыс. гривен (около $8 тыс.— “Ъ”)», — заявил президент Украины в интервью ТСН.
«Вторая часть компенсации — от “МАУ” через страховые компании», — рассказал господин Зеленский.
«Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями», — отметил он. Владимир Зеленский пообещал, что «в любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации».
Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана, погибли все находившиеся на борту 176 человек. В числе жертв крушения были граждане Канады, Великобритании, Германии. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции: иранские военные приняли самолет за крылатую ракету. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком.