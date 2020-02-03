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15:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол: погибшие в ЦАР россияне нарушили много местных законов

Российские журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, убитые в Центральной Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году, нарушили «массу законов» этой страны, заявил в интервью «РИА Новости» посол РФ в Банги Владимир Титоренко. По его словам, люди, направившие россиян в ЦАР, не обеспечили им требуемый уровень безопасности и подвергли их опасности.

Источник: Следственный комитет РФ

Как напомнил посол, при получении виз в посольстве ЦАР в Москве журналисты «идентифицировали себя как туристы», а в республику приехали с журналистскими удостоверениями, в которых говорилось, что они являются волонтерами ООН. «Их почему и пропустили, потому что у них были ооновские удостоверения, иначе их бы просто задержали на посту и вернули бы ночевать в город», — пояснил Титоренко.

Посол добавил, что россияне пытались проникнуть на военную базу Беренго, которая является секретным объектом, без разрешения от Министерства обороны ЦАР. Журналисты также не зарегистрировали ввоз аппаратуры для съемки, что запрещено законом, добавил дипломат.

Организаторы поездки должны были нанять для журналистов охрану, а также уведомить посольство, чтобы дипломаты оказали россиянам консультационную помощь, отметил Владимир Титоренко. Напомним, поездку организовали сотрудники Центра управления расследованиями, который финансировал Михаил Ходорковский.

Журналисты погибли в ЦАР 30 июля 2018 года, они снимали в стране документальный фильм о работе в республике частных военных компаний. Следственный комитет возбудил уголовное дело и считает мотивом убийства грабеж. По версии центра «Досье» Михаила Ходорковского, за журналистами была установлена слежка, а убийство было спланировано и исполнено профессионалами. Как утверждает «Досье», за съемочной группой «вели слежку» сотрудники местной жандармерии, действия которых координировали граждане России, связанные с ЧВК «Вагнер».

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