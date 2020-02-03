Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые назвали частоту сильнейших геомагнитных бурь«Супербури» могут привести к отключению электроэнергии, потере сигналов GPS и радиосвязи, сбоям в работе спутников и авиации
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
12:02 (мск), источник: РИА Новости

В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники московской полиции задержали подростка, подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля, который на малой скорости врезался в здание столичного ГУМВД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Стоп-кадр видео МВД России

По ее словам, трое злоумышленников угнали из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. Доехав до второго Колобовского переулка, они врезались в шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая машина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания.

По данному адресу находится одно из зданий ГУМВД Москвы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Одинцовском районе Московской области. Им оказался 17-летний местный житель», — говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подросток задержан. Предварительное расследование уголовного дела и розыск соучастников продолжается.

 Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Мишустин поручил депортировать иностранцев с коронавирусом
Подсчитана доля желающих покинуть Россию
Федору Емельяненко посоветовали завершить карьеру
Кокорин назвал свою зарплату в «Зените»
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Турция нанесла удары по сирийским военным в ответ на обстрел
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Как показать скрытые папки в Windows 10 И как скрыть любую папку
Горячие темы на Авто
Кто сильнее - природа или человек? 268
Другие страны 229
С Праздником! 157
Увеличение штрафов за нарушения ПДД 124
Кино
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан Создатели начали работу над седьмым сезоном сериала с нуля
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Женщина погибла в попытках сделать фото
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Госдума: увидят это на авто - сразу оштрафуют
Леди
BAFTA 2020: Йоханссон в перьях, Терон в гофре, Боня в смокинге Звезды выбрали для красной дорожки роскошные наряды.
Новости партнеров
Свадьба Волочковой пройдет с королевским размахом
Признаки заражения смертельным китайским вирусом
Цекало запрещает своим детям даже говорить об их собственной матери
Китайский коронавирус: мифы, правда и развод в российских больницах
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь