В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД

По ее словам, трое злоумышленников угнали из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. Доехав до второго Колобовского переулка, они врезались в шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая машина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания.
По данному адресу находится одно из зданий ГУМВД Москвы.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Одинцовском районе Московской области. Им оказался 17-летний местный житель», — говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подросток задержан. Предварительное расследование уголовного дела и розыск соучастников продолжается.