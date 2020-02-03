14:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
По его информации, автомобиль, в котором ехали спецназовцы, подорвался на фугасе в районе Алеппо, после чего они попали в руки к боевикам и были застрелены. Издание приводит звания, имена и первые буквы фамилий убитых: майор Руслан Г., майор Булат А., капитан Дмитрий М. и лейтенант Всеволод Т.
Первым о гибели четверых сотрудников ФСБ в Сирии написал 2 февраля
ФСБ или Минобороны России эту информацию не комментировали.