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14:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.

Источник: РИА "Новости"
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По его информации, автомобиль, в котором ехали спецназовцы, подорвался на фугасе в районе Алеппо, после чего они попали в руки к боевикам и были застрелены. Издание приводит звания, имена и первые буквы фамилий убитых: майор Руслан Г., майор Булат А., капитан Дмитрий М. и лейтенант Всеволод Т.

Первым о гибели четверых сотрудников ФСБ в Сирии написал 2 февраля Telegram-канал «Канал специального назначения», указав, что ЧП произошло в результате минометного обстрела. Позднее в тот же день канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL опубликовал фотографии, на которых запечатлены траурные снимки погибших и листы, где полностью указаны их имена, звания и описаны некоторые детали биографии. Судя по этим данным, убитые — майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов (оба — из управления С ЦСН ФСБ), а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев (оба — из управления К ЦСН). Дата смерти всех четверых — 1 февраля 2020 года.

ФСБ или Минобороны России эту информацию не комментировали.

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